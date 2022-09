Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses en retrait avec de nouvelles statistiques information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 11:42

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce mercredi (-0,7% à Londres, -0,4% à Francfort et à Paris), sur fond de nouvelles données macroéconomiques préoccupantes pour l'avenir, en provenance de Chine et d'Allemagne.



'Les investisseurs réagissent mal au ralentissement du commerce extérieur chinois, à 7,1% sur un an le mois dernier contre 18% en juillet, signe de la fragilité de la deuxième économie du monde', explique-t-on chez Kiplink.



Autre donnée parue ce matin, la production industrielle allemande a baissé de 0,3% en juillet par rapport au mois précédent, après une augmentation mensuelle de 0,8% en juin (chiffre révisé de +0,4% en estimation initiale).



'La production a chuté un peu moins que prévu, mais cela est principalement dû à un rebond de la construction et des signes indiquent que la production manufacturière commence à être durement touchée par la crise énergétique', pointe Capital Economics.



Voyant une poursuite des vents contraires dans les mois à venir, le cabinet londonien continue de prévoir qu'une 'contraction de la production industrielle sur le reste de l'année contribuera à plonger l'économie allemande dans la récession'.



Toujours au chapitre macroéconomique, on notera que le PIB de la zone euro a augmenté de 0,8% au deuxième trimestre par rapport au précédent, selon Eurostat, qui avait annoncé une croissance de 0,6% lors de son estimation rapide de la mi-août.



Dans l'actualité des valeurs, Repsol recule de 1% à Madrid après l'annonce par EIG, un investisseur américain spécialisé dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, qu'il allait prendre une participation de 25% dans l'activité amont du groupe pétro-gazier.



Philips perd 1% à Amsterdam, le groupe ayant mis en garde les utilisateurs de ses masques pour le traitement de l'apnée du sommeil, expliquant que ceux-ci présentaient un éventuel risque pour la santé du fait de la présence de clips magnétiques.