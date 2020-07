Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en retrait avant les premiers résultats Cercle Finance • 14/07/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - La prudence prévaut au sein des Bourses européennes (-0,4% à Londres, -1,4% à Francfort, -1,6% à Paris) à l'approche de la première salve de résultats américains en début d'après-midi, qui sera donnée par les banques JP Morgan Chase, Citi et Wells Fargo. 'Les profits des valeurs du S&P financières sont attendus en chute de 51,1% sur un an', prévenait lundi matin Aurel BGC, pointant plus largement un consensus pour une chute des BPA sur l'ensemble des valeurs du S&P 500 de près de 40%. En attendant ce rendez-vous, le moral des investisseurs allemands a accusé une légère baisse en juillet, au vu de l'indice ZEW qui a fléchi à 59,3 contre 63,4 en juin, là où les économistes attendaient en moyenne un repli autour de 60. 'Après un deuxième trimestre très faible, les spécialistes s'attendent à voir le PIB se redresser graduellement au cours de la seconde partie de l'année et au début 2021', précise Achim Wambach, le président du ZEW. Toujours au chapitre statistique, la production industrielle a rebondi de 12,4% dans la zone euro et de 6% au Royaume Uni en mai par rapport à avril. L'inflation américaine pour juin doit encore paraitre en début d'après-midi. Du côté des valeurs, Swatch grappille 0,6% à Zurich malgré la publication par l'horloger d'une perte nette de 308 millions de francs suisses au titre des six premiers mois de 2020, cette perte s'accompagnant de propos encourageants pour le second semestre. Roche avance de 0,5%, suite à la signature d'un accord de licence et de collaboration avec Blueprint Medicines concernant le développement et la mise sur le marché de nouveaux traitements contre le cancer. Atlantia gagne 1,9% à Milan, au lendemain d'une proposition du groupe d'infrastructures au gouvernement italien pour résoudre le différend né de l'effondrement du Pont de Gènes en août 2018, et ainsi éviter la révocation du contrat de concession.

