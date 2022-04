Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en retrait après les indices PMI information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain (-0,5% à Londres, -1,4% à Francfort et à Paris), malgré la parution, dans le courant de la matinée, d'un indice PMI composite S&P Global rassurant pour la conjoncture dans la zone euro.



Selon son estimation flash, l'indice s'est en effet redressé de 54,9 en mars à 55,8 en avril, indiquant ainsi la plus forte croissance du secteur privé de la zone euro depuis septembre 2021, soutenue essentiellement par l'activité des services.



'Le degré de confiance reste inférieur à celui observé récemment, les inquiétudes relatives à la guerre en Ukraine, aux tensions inflationnistes et aux effets prolongés de la pandémie ayant pesé sur le moral des entreprises', souligne toutefois S&P Global.



Concernant le Royaume Uni, l'indice PMI composite a reculé à 57,6 ce mois-ci en estimation flash, contre 60,9 en mars, en raison des tensions inflationnistes et de l'impact de la guerre en Ukraine qui commencent à affecter la demande.



Dans l'actualité des valeurs, SAP perd 3% à Francfort, le numéro un européen du logiciel ayant annoncé un bénéfice d'exploitation de premier trimestre inférieur aux prévisions, malgré une accélération de son activité dans le 'cloud'.



Holcim s'adjuge plus de 4% à Zurich suite à un relèvement par le cimentier de sa prévision de croissance pour 2022 après avoir fait état de résultats 'record' au titre du premier trimestre, notamment sous l'impulsion de son activité de toiture.



A Paris, Kering lâche près de 5% au lendemain du point d'activité trimestriel du groupe de luxe, marqué notamment par une progression organique des ventes de sa marque-phare Gucci bien inférieure au consensus, selon Invest Securities.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.