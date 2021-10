Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en retrait après la croissance chinoise information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Plombées par de mauvaises nouvelles en provenance de Chine, les Bourses européennes entament du mauvais pied (-0,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,8% à Paris) une semaine riche en données macroéconomiques et surtout en résultats d'entreprises. 'L'économie chinoise a progressé de 4,9% en glissement annuel au troisième trimestre 2021, un cran en dessous des attentes du marché', souligne Commerzbank, pour qui 'le ralentissement de la croissance devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres'. 'Clairement, la résurgence du virus et la crise du pouvoir ont pesé sur les activités économiques. En outre, les préoccupations immobilières ont également touché le sentiment et les investissements pertinents', explique la banque allemande. Seule la production industrielle américaine est attendue comme statistique ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre aux Etats-Unis, entre autres, les chiffres de la construction résidentielle, l'indice Philly Fed et les indicateurs avancés du Conference Board. De ce côté de l'Atlantique, sont attendus cette semaine, notamment, les chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, l'indice du climat des affaires en France et les estimations flash des indices PMI d'IHS Markit. La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats de troisième trimestre avec par exemple ceux de J&J, P&G, IBM, Tesla, Verizon et Intel aux Etats-Unis, ou encore Danone, ASML, SAP, L'Oréal et Renault en Europe. Pour l'heure, Philips recule de 1% à Amsterdam, pénalisé par des perspectives ternes indiquées en marge de ses trimestriels, en raison de l'incertitude persistante liée à la Covid-19 et aux perturbations dans les chaines d'approvisionnement. Richemont s'inscrit en repli de 2% à Zurich, avec des rumeurs évoquant une possible cession de sa filiale de vente de grandes marques sur Internet Yoox-Net-A-Porter (YNAP), à en croire le blog d'informations consacré au luxe et la mode Miss Tweed. Roche parvient à grappiller moins de 1%, la FDA américaine ayant approuvé son Tecentriq comme traitement adjuvant, après une chirurgie et une chimiothérapie à base de platine, pour certains adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules.

