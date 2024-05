Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses en retrait à la suite de New York information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce mercredi (-0,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,7% à Paris), dans le sillage du Dow Jones (-0,5%) la veille, l'indice-phare de Wall Street ayant pâti des inquiétudes au sujet de la politique de la Réserve fédérale.



'Les marchés ont eu du mal à gagner du terrain hier, les obligations souveraines ayant été vendues à l'échelle mondiale en raison de plusieurs gros titres et de la faible demande d'une adjudication de bons du Trésor', indique Deutsche Bank.



Il ajoute que les investisseurs ont révisé à la baisse leurs attentes pour des baisses de taux à venir par la Fed, après un indice de confiance des consommateurs du Conference Board en progression et des propos peu accommodants d'un membre du FOMC.



'Je ne pense pas que quiconque ait totalement retiré les hausses de taux de la table', a ainsi déclaré le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, suggérant qu'il était au moins ouvert à l'idée qu'elles puissent se produire à l'avenir.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la confiance des ménages français reste stable à un bas niveau en mai, selon l'enquête mensuelle de l'Insee, alors que celle des ménages allemands poursuit sa remontée, d'après l'institut GfK.



Dans l'actualité des valeurs, Michelin gagne près de 2% et signe ainsi l'une des rares progressions du CAC40 à Paris, suite à la présentation par le pneumaticien de perspectives rassurantes à l'horizon 2026, à l'occasion d'une journée investisseurs.





