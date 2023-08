Europe: Bourses en repli sensible avant la BoE information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - A l'approche des décisions de la Banque d'Angleterre (BoE), les Bourses européennes affichent des replis sensibles (-1,2% à Londres, -0,8% à Francfort et à Paris), alors que de nouveaux signaux de faiblesse économique sont apportés avec les indices PMI composites.



À 48,6 en juillet contre 49,9 en juin, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est enfoncé sous la barre des 50 du sans changement, et a indiqué la plus forte contraction de l'activité globale de la zone depuis novembre 2022.



'Dans un tel contexte, le ralentissement seulement modeste de l'inflation par rapport à juin ne manquera pas d'inquiéter la Banque centrale européenne', commente Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



De même, la croissance dans le secteur privé a ralenti au Royaume-Uni en juillet, au vu de l'indice PMI composite qui a reculé à 50,8 contre 52,8 en juin, la remontée des coûts d'emprunt ayant des effets de plus en plus pénalisants sur l'activité.



Les regards vont désormais se tourner vers la Banque d'Angleterre, UBS s'attendant ainsi à ce qu'elle 'augmente son taux directeur de 50 points de base à 5,50% ce 3 août, avec la possibilité d'une hausse plus faible de 25 points de base'.



Parmi les nombreuses publications trimestrielles du jour, les opérateurs saluent celles d'AB InBev (+4% à Bruxelles), Beiersdorf (+4% à Francfort) et Société Générale (+2% à Paris), mais sanctionnent Solvay (-3% à Bruxelles) et surtout Infineon (-8% à Francfort).