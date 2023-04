Europe: Bourses en repli malgré un PIB en petite hausse information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 11:55

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain ce vendredi (-0,3% à Londres, -0,4% à Francfort, -0,8% à Paris), les investisseurs ne parvenant pas à se satisfaire des différents chiffres de la croissance économique parus en cours de matinée.



Au premier trimestre 2023, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.



Dans le détail, parmi les principales économies de la zone, on notera que le PIB a stagné en Allemagne par rapport au trimestre précédent, alors qu'il a augmenté de 0,2% en France, et même de 0,5% en Espagne et en Italie.



'Bien que la zone euro ait évité une contraction, nous nous attendons à ce que la croissance économique reste très faible au cours des prochains mois alors que le frein des taux d'intérêt plus élevés s'intensifie', réagit Capital Economics.



'Il est peu probable que cette croissance marque le début d'une reprise économique durable. En effet, au second semestre, les hausses massives de taux par les banques centrales du monde entier devraient freiner la croissance', renchérit Commerzbank.



Sur le front des publications du jour, les opérateurs saluent celle du chimiste de matériaux Covestro (+4% à Francfort), mais délaissent celles du constructeur automobile Mercedes-Benz (-2% à Francfort) et de la compagnie pétro-gazière Eni (-2% à Milan).