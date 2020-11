Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en repli malgré le PIB britannique Cercle Finance • 12/11/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Malgré un vif rebond de la croissance britannique, les Bourses européennes reculent ce jeudi (-0,4% à Londres et à Francfort, -0,7% à Paris), la prudence régnant avant la parution de l'inflation américaine en début d'après-midi. 'Alors que les taux longs américains remontent, une forte hausse de l'inflation serait très négative', prévient Aurel BGC, notant que 'les investisseurs, depuis l'annonce de Pfizer, révisent à la hausse leurs projections de croissance'. 'Un rebond de l'inflation, à court terme, pourrait induire un net rebond des anticipations d'inflation et une révision à la baisse des attentes sur les achats obligataires à venir de la banque centrale', poursuit le bureau d'études. Le PIB du Royaume Uni a rebondi de 15,5% au troisième trimestre en rythme séquentiel, après la contraction record du deuxième, selon l'office national de statistiques qui explique ce rebond par un assouplissement du confinement. 'Les niveaux de dépenses demeurent considérablement inférieurs à leurs niveaux d'avant les effets du coronavirus, le redressement de l'investissement des entreprises s'étant montré bien plus faible que la consommation privée', précise l'ONS. Autre donnée parue ce matin, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,4% dans la zone euro et est restée inchangée dans l'ensemble de l'UE en septembre par rapport à août, selon Eurostat. Sur le front des nombreuses publications du jour, les opérateurs accueillent positivement celles de Merck KGaA (+2%) et de Deutsche Telekom (+1%), mais délaissent celles de RWE (stable) et surtout de Siemens (-2%) à Francfort. Sur les autres places boursières, ils saluent les résultats de Burberry (+3% à Londres) et secondairement de Zurich Financial (+1% à Zurich), alors qu'ils sanctionnent ceux de KBC (-1% à Bruxelles) et en particulier de Pirelli (-6% à Milan).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.