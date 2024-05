Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses en repli malgré l'inflation britannique information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Dans l'attente des résultats de Nvidia et des minutes du dernier FOMC qui devraient retenir l'attention ce soir, la prudence prédomine sur les places européennes (-0,3% à Londres et à Francfort, -0,6% à Paris) malgré une bonne nouvelle venant du Royaume-Uni.



L'indice des prix à la consommation (IPC) britannique n'a en effet augmenté que de 2,3% au cours de la période de 12 mois se terminant en avril 2024, un taux annuel en forte baisse par rapport à celui de 3,2% observé en mars.



'L'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre est en vue', constate ADSS, pour qui si les chiffres de mai et juin 'indiquent une baisse soutenue de l'inflation, les membres du MPC sont plus susceptibles d'envisager de réduire les taux au troisième trimestre'.



En attendant, la banque centrale pourrait rester prudente quant à sa politique monétaire, d'autant plus que le rapport sur l'inflation d'avril fait ressortir un taux annuel sous-jacent en baisse de seulement 0,3 point à 3,9% (dont -0,1 point à 5,9% pour les services).



Dans l'actualité des valeurs, Colruyt gagne plus de 2% à Bruxelles, soutenu par des propos d'UBS qui initie une couverture à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 49,5 euros, sur le titre du distributeur alimentaire.



Swiss Life recule de 2% à Zurich après un point d'activité trimestriel, l'assureur indiquant penser atteindre l'extrémité inférieure de sa fourchette-cible de résultat lié aux frais et commissions d'ici fin 2024.





