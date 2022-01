Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en repli dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en légers replis ce jeudi (-0,1% à Londres, -0,2% à Francfort, -0,6% à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille (-1% sur le Dow Jones, -1,1% sur le Nasdaq) sur fond de tensions obligataires toujours préoccupantes.



'Les principaux indices ont fluctué entre gains et pertes tout au long de la séance, les inquiétudes inflationnistes persistantes et le contexte de hausse des rendements des bons du Trésor ayant continué de peser sur le sentiment', résumait Wells Fargo.



La violente remontée des rendements obligataires des derniers jours est demeurée au centre des préoccupations, en dépit d'une accalmie sur ce front mercredi avec un taux à 10 ans qui s'est replié de quatre points de base pour s'établir à 1,84%.



Dans l'actualité macroéconomique, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 5,0% en décembre 2021, contre 4,9% en novembre, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide parue en début de mois.



En France, le climat des affaires se dégrade de nouveau en janvier, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, qui perd deux points.



Côté valeurs, Unilever gagne 1% à Londres, le géant des produits de grande consommation ayant déclaré mercredi soir qu'il entendait ne pas offrir plus de 50 milliards de livres pour son projet de reprise des produits de santé grand public de GSK (-2%).



Puma avance de près de 2% à Francfort, après l'annonce par le fabricant d'articles de sport de résultats au titre du quatrième trimestre 2021 meilleurs que prévu en dépit des problèmes d'approvisionnement ayant pénalisé son activité.



Valneva bondit de près de 20% à Paris, entouré au lendemain de l'annonce par le laboratoire que son projet de vaccin inactivé contre la Covid-19 montrait une neutralisation du variant Omicron, dans le cadre d'un essai de phase I/IIa.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.