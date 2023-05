Europe: Bourses en repli dans l'attente de la BCE information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 11:52

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce jeudi (-0,6% à Londres et à Francfort, -0,7% à Paris) dans le sillage de Wall Street la veille (-0,8% sur le Dow Jones), où les conclusions de la réunion du FOMC ont été plutôt fraichement accueillies.



La Fed a relevé ses taux directeurs de 0,25%, et son président Jerome Powell a déclaré que 'la décision de juin serait principalement motivée par les données entrantes et les effets du resserrement monétaire cumulé', d'après Wells Fargo.



Or, les données de la séance (rapport ADP sur l'emploi privé, indices PMI composite et ISM des services), illustrant dans l'ensemble une certaine résilience de l'économie américaine, semblaient plutôt ouvrir la porte à une poursuite de la politique de hausses de taux.



Les regards des investisseurs européens se tournent désormais vers la Banque Centrale Européenne, qui devrait elle aussi annoncer une hausse de taux directeurs de 0,25% en début d'après-midi, à l'issue de la réunion du conseil des gouverneurs.



'La BCE devrait réaffirmer son approche réunion par réunion en fonction des perspectives d'inflation (prochaines prévisions en juin), de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire', estime-t-on chez La Française AM.



En attendant ce rendez-vous, on peut noter que les prix à la production industrielle ont augmenté de 5,9% dans la zone euro et de 7% dans l'UE sur un an en mars, des hausses en fort ralentissement par rapport à +13,3% et +14,5% en février.



Dans l'actualité des valeurs, parmi les nombreuses publications trimestrielles du jour, les opérateurs saluent celles d'Equinor (+4% sur l'OMX), Shell (+2% à Londres) et BMW (+2% à Francfort), mais délaissent celle d'Infineon (-3% à Francfort).