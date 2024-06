Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses en repli avec l'absence de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - Alors que Wall Street doit rester portes closes cet après-midi (pour cause de célébration de l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis), les Bourses européennes tendent à céder du terrain (-0,3% à Londres, -0,4% à Francfort, -0,6% à Paris).



Ainsi, Londres ne parvient pas à profiter des chiffres de l'inflation britannique, encourageants à première vue mais plus préoccupants dans le détail, alors que la Banque d'Angleterre doit rendre jeudi sa décision de politique monétaire.



L'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni a augmenté de 2% sur un an en mai, un taux annuel en baisse par rapport à celui de 2,3% observé le mois précédent, le taux sous-jacent étant passé dans le même temps de 3,9 à 3,5%.



En revanche, l'ONS qui publie ces chiffres, indique que les prix à la production (à la sortie d'usine) au Royaume-Uni ont augmenté de 1,7% sur un an en mai, soit leur taux d'inflation annuel le plus élevé depuis un an, et à comparer à 1,1% en avril.



Dans l'actualité des valeurs, Vodafone gagne plus de 1% à Londres après la cession par l'opérateur télécoms de 18% du capital d'Indus Towers, groupe indien de pylônes de téléphonie mobile, par l'intermédiaire d'un placement accéléré.



A Paris, Quadient lâche près de 6% après l'annonce de ses objectifs pour la période 2024-26 et à horizon 2030, à l'occasion de la présentation par le groupe de logiciels, consignes-colis et solution de courrier, de son nouveau plan stratégique 'Elevate to 2030'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.