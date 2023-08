Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses en repli après une donnée allemande information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 11:47

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine en recul (-0,6% à Londres, -0,5% à Francfort et -0,4% à Paris), dans le sillage d'une statistique illustrant une situation préoccupante pour la première économie du continent.



Après une quasi-stagnation (-0,1%) en mai, la production industrielle allemande a en effet diminué de 1,5% en juin 2023 par rapport au mois précédent, une contraction tirée en particulier par l'automobile (-3,5%).



'Nous nous attendons à ce que la production industrielle allemande diminue encore pendant le reste de l'année, car les taux d'intérêt élevés et l'affaiblissement de la demande pèsent', prévient Capital Economics.



Parmi les autres données attendues cette semaine, figurent notamment le taux de chômage en France et le PIB du Royaume-Uni au titre du deuxième trimestre, ainsi que les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet.



Sur le front des publications trimestrielles d'entreprises, sont prévues par exemple celles de Glencore, Ahold Delhaize, Allianz, Siemens et ThyssenKrupp en Europe, ainsi que celle de Walt Disney aux Etats-Unis.



En attendant, Siemens Energy recule de plus de 2% à Francfort, le constructeur de centrales électriques ayant réduit ses objectifs annuels en raison de moindres perspectives pour sa filiale d'éoliennes Siemens Gamesa, à l'occasion de sa publication trimestrielle.



A l'inverse, PostNL s'adjuge plus de 7% à Amsterdam, le groupe postal ayant relevé ses prévisions de résultats annuels, favorisé par les bonnes performances de ses activités de livraison de colis au cours du trimestre écoulé.