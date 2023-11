Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en repli à la suite de New York information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 11:16









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain (-0,4% à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort) ce mardi, dans le sillage de Wall Street qui a terminé la séance de lundi légèrement dans le rouge (-0,2% pour le S&P500).



'Dans l'immédiat, les marchés reprennent leur respiration pour digérer quatre semaines positives, grâce à l'optimisme des opérateurs sur un assouplissement monétaire des banques centrales en 2024', constate la société de gestion Kiplink Finance.



Selon elle toutefois, 'la résilience des consommateurs et les tensions sur le marché du travail poussent les investisseurs à penser que même si la Fed est arrivée au bout de son cycle de resserrement, elle pourrait maintenir sa politique restrictive plus longtemps qu'attendu'.



Dans l'optique des prochaines décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE prévues à la mi-décembre, les opérateurs devraient se montrer attentifs aux données d'inflation aux Etats-Unis (indice PCE) et dans la zone euro ce jeudi.



En attendant, sur le front des statistiques du jour, la confiance des ménages en France s'améliore en novembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente de trois points à 87, mais reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période.



Dans l'actualité des valeurs, easyJet progresse de près de 3% à Londres, la deuxième compagnie européenne 'low-cost' ayant renoué avec les bénéfices sur son exercice clos fin septembre, à la faveur notamment d'une performance 'record' pendant l'été.



Novartis se montre à peu près stable à Zurich, malgré un relèvement par le groupe de santé de ses prévisions de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires à moyen terme, à l'occasion d'une réunion investisseurs à Londres.





