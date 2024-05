Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses en repli à la suite de New York information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Dans le sillage de Wall Street la veille (-1,5% sur le Dow Jones), les Bourses européennes reculent à leur tour (-0,4% à Londres et à Francfort, -0,2% à Paris), sur fond d'interrogations au sujet des politiques monétaires des grandes banques centrales.



La parution jeudi d'un indice PMI composite américain en forte hausse à 54,4 en mai, un plus haut de 25 mois, a renforcé les craintes d'une attitude ferme de la Fed dans les mois à venir, des craintes qui tendent aussi à concerner la politique de la BCE.



'Face à une incertitude élevée et à une accélération de l'activité plus rapide que prévu, nous pensons maintenant que la BCE évoluera de façon plus graduelle cette année', estime ainsi Barclays, qui ne prévoit plus de réduction de taux en juillet.



La banque britannique continue néanmoins de s'attendre à des baisses de 25 points de base à chaque réunion accompagnée de prévisions (en juin, septembre et décembre) et table toujours sur une baisse totale de 150 points de base dans le cycle.



Du côté des valeurs, Intertek gagne 2% à Londres à la suite du point d'activité du groupe de services d'inspection et de certification pour les quatre premiers mois de l'année, avec des revenus en hausse de 7% en organique, dépassant légèrement les attentes.



Renault s'adjuge près de 4% à Paris, à la faveur d'un relèvement de conseil chez UBS de 'vente' à 'neutre', alors que Ryanair recule au contraire de près de 2% à Dublin, victime d'une dégradation chez Deutsche Bank de 'achat' à 'conserver'.





