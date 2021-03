Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en recul dans le sillage de New York Cercle Finance • 04/03/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce jeudi (-1,3% à Londres, -0,7% à Francfort, -0,5% à Paris) dans le sillage de la chute de Wall Street la veille (-2,7% sur le Nasdaq) sur fond d'inquiétude persistante au sujet des tensions sur les rendements obligataires. 'Les investisseurs vont jouer la prudence alors que la rotation sectorielle se poursuit activement aux Etats-Unis et que les valeurs technologiques, bien valorisées, continuent de souffrir', estime Kiplink. Ce dernier ajoute que 'les investisseurs pourraient réagir aux inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique'. Ils doivent aussi prendre connaissance, cet après-midi aux Etats-Unis, des chiffres de la productivité, puis des commandes à l'industrie. En attendant, on notera qu'en janvier dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 8,1%, alors que les ventes de détail ont diminué de 5,9% par rapport à décembre 2020. Sur le front des publications de résultats, les opérateurs ne sont guère enthousiasmés par ProSiebenSat (-3%), Lufthansa (-1%) et Henkel (stable), mais saluent Merck KGaA (+1%) à Francfort, ainsi que CRH (+1%) à Londres. Par ailleurs, Deutsche Boerse a fait savoir que Siemens Energy (-1%) va faire son entrée au sein du DAX, l'indice-phare de la Bourse de Francfort, à compter du 22 mars prochain, en lieu et place du groupe de cosmétiques Beiersdorf (stable).

