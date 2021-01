Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en recul avec les PIB allemand et français Cercle Finance • 29/01/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes lâchent du terrain ce vendredi (-1,2% à Londres, Francfort et Paris), sur fond d'estimations des PIB allemand et français qui illustrent à nouveau l'impact de la crise sanitaire sur les économies du vieux continent. Destatis a fait état d'une quasi-stagnation du PIB allemand (+0,1%) au quatrième trimestre 2020, selon son estimation préliminaire, après un plongeon de 9,7% au deuxième et un rebond de 8,5% au troisième. 'Pour le premier trimestre 2021, on s'attend néanmoins à une contraction car le confinement dur devrait durer jusqu'à fin mars', prévient Commerzbank, qui toutefois prévoit toujours une croissance de 4,5% pour l'année 2021. 'A partir du printemps, les restrictions devraient être considérablement assouplies - notamment parce qu'au moins la vaccination des plus de 80 ans devrait réussir. Une forte reprise économique devrait alors commencer', explique-t-il. De son côté, le PIB de la France a reculé de 1,3% au quatrième trimestre, avec le confinement en vigueur de fin octobre jusqu'à mi-décembre et les couvre-feux mis en place au cours des mois d'octobre et décembre. Dans l'actualité des valeurs, Ericsson bondit de près de 9% sur l'OMX, l'équipementier télécoms suédois ayant enregistré une hausse du bénéfice net au quatrième trimestre grâce à l'augmentation des ventes de réseaux. Parmi les autres publications du jour, celle de Daimler (+1% à Francfort) parvient à satisfaire les investisseurs, mais pas celles de SAP (-1% à Francfort), Givaudan (-2% à Zurich), BBVA (-2% à Madrid) et H&M (-4% à Stockholm).

