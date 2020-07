Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en recul avant le conseil des gouverneurs Cercle Finance • 16/07/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en recul (-0,7% à Londres et à Francfort, -0,9% à Paris), dans l'attente de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, même si aucune décision de politique monétaire n'est attendue. 'Les banquiers centraux devraient constater que des signes de redressement de l'activité économique sont intervenus en mai et juin, mais que cette 'reprise' reste fragile et incomplète', estime Aurel BGC. 'Seul élément nouveau durant la conférence de presse, comme elle l'a déjà fait dans la presse, Christine Lagarde pourrait indiquer que la 'grande revue de la stratégie' de la BCE est relancée, avec comme objectif de se terminer mi-2021', ajoute le bureau d'études. Cet après-midi, les opérateurs prendront aussi connaissance des ventes de détail pour juin et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, ainsi que des résultats de Johnson & Johnson, Bank of America et Morgan Stanley. 'La poursuite du rebond des achats des ménages devrait se poursuivre, notamment grâce à l'utilisation d'une partie de l'épargne forcée accumulée durant la période de confinement', estime Aurel BGC au sujet des ventes de détail. Dans l'actualité des valeurs, Heineken perd 3% à Amsterdam après la publication de ses chiffres préliminaires des six premiers mois de 2020, marqués par une chute de 76% du BPA ajusté d'éléments exceptionnels du brasseur. Richemont perd quant à elle 5% à Zurich, alors que la maison de luxe, propriétaire de marques telles que Cartier et Van Cleef & Arpels, indique avoir enregistré une baisse de 67% de son bénéfice net en année pleine. Zalando s'adjuge par contre 4% à Francfort, le distributeur de vêtements en ligne ayant annoncé une forte augmentation de ses revenus pour le deuxième trimestre et relevé ses perspectives pour 2020.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.