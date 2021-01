Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en recul au lendemain du plan Biden Cercle Finance • 15/01/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain (-0,7% à Londres et à Paris, -0,5% à Francfort) au lendemain de la présentation du prochain plan de relance aux Etats-Unis et alors que l'actualité américaine restera chargée cet après-midi. 'Joe Biden a levé le voile sur son plan, dans la nuit et après la clôture des marchés américains. Finalement, ce nouveau plan s'élève à 1.900 milliards de dollars qui viendraient s'ajouter aux 900 milliards déjà votés', rappelle Kiplink Finance. 'Son coût suscite cependant des inquiétudes', nuance-t-il. 'La question qui se pose est désormais de savoir quel montant de ce plan sera finalement voté par le Congrès avec pour corollaire le fait qu'il sera financé par l'emprunt, ce qui suppose des hausses d'impôt'. 'Joe Biden a également annoncé qu'il comptait présenter un second plan de relance économique, plus ambitieux encore, au mois de février, cette fois orienté vers les dépenses d'infrastructure et les plans de lutte contre le réchauffement climatique', ajoute Kiplink. Les regards restent braqués vers les Etats-Unis ce jour, où doivent paraitre les résultats de grandes banques comme JP Morgan Chase, ainsi que de nombreuses données telles que les ventes de détail et la production industrielle pour décembre. 'Les statistiques du mois de décembre s'annoncent mitigées. L'épidémie a un impact sur la croissance américaine et il est probable, corrigé des variations saisonnières, que les ventes au détail auront nettement reculé', prévient Aurel BGC. Sur le front des valeurs européennes, SAP prend plus de 1% à Francfort, alors que le fournisseur de logiciels de gestion d'entreprises a publié des résultats préliminaires du quatrième trimestre supérieurs aux attentes. UBS gagne près de 1% à Zurich alors que Berenberg a fait passer le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 12 à 15,5 francs suisses, en partant du principe que la banque semble bien placée pour surperformer.

