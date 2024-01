Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses en recul après une fin 2023 euphorique information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes affichent des reculs plus ou moins prononcés (-0,3% à Londres, -0,6% à Francfort, -1,1% à Paris), le doute semblant ainsi reprendre le dessus chez les investisseurs après une fin d'année 2023 euphorique.



'Ils se montrent prudents, à la fois sur le cycle attendu de baisse des taux par les banques centrales et sur les répercussions sur les matières premières, et particulièrement sur le pétrole, des tensions dans le détroit de Bab El-Mandeb', estime Christopher Dembik.



Cet économiste de Pictet AM pointe aussi des craintes liées aux effets d'El Niño sur les matières premières agricoles, y voyant potentiellement 'un nouveau facteur inflationniste qui, pour l'instant, n'a pas été pris en compte par les prévisionnistes'.



'En général, cette période de doute des marchés financiers n'est pas amenée à durer longtemps. Il est probable que nous ayons plus de visibilité sur la trajectoire de l'économie et des marchés d'ici la fin du mois', tempère-t-il néanmoins.



Seule donnée macroéconomique de la matinée, le nombre de demandeurs d'emplois en Allemagne a augmenté de 31.000 en décembre par rapport au mois précédent, pour s'établir à 2.637.000, soit 5,7% de la population active (+0,1 point).



Côté valeurs, Novartis s'adjuge près de 4% à Zurich, au lendemain de l'annonce par la société de biotechnologies américaine Voyager Therapeutics, d'un accord de licence et de collaboration stratégique avec le géant suisse de la santé.



Deutsche Telekom gagne près de 2% à Francfort alors que l'opérateur démarre ce mercredi son programme de rachats d'actions pour jusqu'à deux milliards d'euros annoncé le 2 novembre dernier, programme qui doit s'achever au 31 décembre prochain.



Burberry perd plus de 2% à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 1950 à 1550 pence, sur le titre de la maison de luxe qui 'manque de catalyseurs' selon le broker.





