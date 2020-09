Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en progressions contrastées Cercle Finance • 22/09/2020 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des progressions contrastées, avec des gains de 1% à Francfort, mais de 0,2% seulement à Londres et à Paris, au lendemain d'une séance en berne à New York malgré la résistance des technologiques. 'L'inquiétude à propos d'une résurgence du nombre global de cas de Covid-19 a pesé sur le sentiment, de même que les tensions politiques à Washington', explique Wells Fargo Advisors, citant le conflit au sujet de la Cour Suprême. Seule donnée attendue ce jour, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis devraient ressortir en hausse vers six millions en rythme annualisé au mois d'août, d'après l'estimation moyenne des économistes. 'Alors que les craintes de ralentissement de l'activité économique américaine sont fortes, notamment en l'absence d'un nouveau plan fédéral massif de soutien de l'économie, il est probable que la solidité du marché immobilier est un élément clef', prévient Aurel BGC. Du côté des valeurs, Kingfisher grimpe de 8% à Londres, entouré pour la publication par le distributeur d'articles de bricolage de ses résultats de premier semestre comptable, d'où ressort un bénéfice net ajusté en hausse de 28% à 317 millions de livres sterling. Whitbread recule par contre de 3%, délaissé après un point d'activité du groupe d'hôtellerie-restauration pour son premier semestre comptable, période significativement affectée par la crise sanitaire, et l'annonce de suppression de postes. Volkswagen avance de près de 1% à Francfort, alors que le constructeur automobile serait en train de négocier la vente de Bugatti au groupe croate Rimac, spécialiste de l'électro-mobilité, du développement de batteries et de l'électronique de performance.

