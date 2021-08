Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en ordre dispersé pour finir le mois information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce mardi (-0,1% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,3% à Paris) en cette dernière séance du mois d'août, dans la perspective de prochaines semaines riches en évènements. 'Les indices boursiers mondiaux atteignant de nouveaux sommets grâce aux remarques conciliantes du président de la Fed', reconnait Deutsche Bank, prévenant toutefois que 'nous sommes sur le point d'aborder une période beaucoup plus mouvementée'. 'Le mois prochain sera marqué par de multiples élections (dont l'Allemagne et le Canada), des réunions de banques centrales (dont la Fed et la BCE), ainsi que les débats sur les dépenses du gouvernement américain et le plafond de la dette', précise-t-il. Parmi les statistiques du jour, l'inflation dans la zone euro est ressortie ce mois-ci à 3% sur un an, contre 2,2% en juillet, d'après l'estimation rapide d'Eurostat, alors que les économistes attendaient en moyenne une accélération moins forte. Si ce chiffre est très supérieur à l'objectif de 2% de la BCE, il ne semble pas de nature à remettre en cause sa politique accommodante, l'institution ayant déjà expliqué ne voir dans la poussée inflationniste des derniers mois que des effets transitoires. En France où les données sont particulièrement nombreuses ce matin, la croissance du PIB au deuxième trimestre a été révisée en hausse de 0,2 point à +1,1%, et l'inflation annuelle se serait accélérée à +1,9% en juillet, selon l'Insee. Côté valeurs, ProSiebenSat.1 gagne 3% à Francfort avec le soutien d'Oddo BHF, qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 19,5 à 22 euros, 'suite à la baisse du cours depuis trois mois et au regard du momentum'.

