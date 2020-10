Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en ordre dispersé malgré Wall Street Cercle Finance • 09/10/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,6% à Londres, -0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), au lendemain d'une seconde séance positive outre-Atlantique (+0,4% sur le Dow Jones et +0,5% sur le Nasdaq) où dominait la question du plan de relance. 'Le Président Trump a soutenu le moral en début de séance, notant que les deux partis ont des 'discussions productives', des commentaires toutefois contredits par la responsable de la Chambre Nancy Pelosi', rappelait-on jeudi soir chez Wells Fargo Advisors. Sur le front des données européennes, au mois d'août, la production industrielle a augmenté de 1,3% en France et de 0,3% au Royaume Uni, tandis que l'excédent commercial britannique s'est accru à 3,5 milliards de livres. Dans l'actualité des valeurs, London Stock Exchange Group gagne 1% après avoir accepté de vendre à Euronext (-3% à Paris) la totalité de sa participation dans Borsa Italiana, sur la base d'une valeur de 4,3 milliards d'euros. Zalando s'adjuge plus de 4% à Francfort, au lendemain d'un relèvement par le distributeur de vêtements sur Internet de ses objectifs annuels, compte tenu d'une conjoncture favorable observée sur son troisième trimestre. Amundi grimpe de plus de 3% à Paris, à la faveur de propos favorables de Crédit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 65 à 70 euros sur le titre du groupe de gestion d'actifs.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.