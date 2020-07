Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en ordre dispersé Cercle Finance • 29/07/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,3% à Londres, -0,2% à Francfort, +0,7% à Paris), alors que les investisseurs doivent arbitrer entre les publications de résultats d'entreprises de la matinée. 'Au niveau mondial les infections (à la Covid-19) continuent de progresser', note Commerzbank, précisant que le taux de contamination ne s'est pas accru récemment aux Etats-Unis, mais que la Chine affiche son nombre de cas le plus élevé depuis des semaines. En France en juillet, la confiance des ménages dans la situation économique baisse à nouveau, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd deux points à 94, et reste donc en dessous de sa moyenne de longue période (100). Dans l'actualité des valeurs, BASF lâche 5% à Francfort, le géant de la chimie ayant enregistré une baisse de 77% de son bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre 2020, pénalisé par la faiblesse de la demande en raison de la pandémie. Deutsche Bank recule pour sa part de 2%, après la publication d'un bénéfice net trimestriel de 61 millions d'euros, à comparer à une perte de 3,1 milliards un an auparavant qui reflétait de lourdes charges de transformation. Solvay perd 4% à Bruxelles, dans le sillage de l'annonce par le chimiste d'une marge d'EBITDA sous-jacent en retrait de 1,2 point à 21,7% au premier semestre, malgré une dynamique des prix favorable et des mesures de maîtrise des coûts. Barclays recule de 3% à Londres, la banque ayant réalisé un bénéfice avant impôts de 1,3 milliard de livres au cours des six premiers mois de 2020, se comparant à un bénéfice avant impôts de trois milliards pour le premier semestre 2019.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.