Europe : Bourses en ordre dispersé

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,3% à Londres, +0,2% à Paris, +1,3% à Francfort), dans l'attente de la parution, cet après-midi aux Etats-Unis, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage. 'Ces dernières semaines, quelques Etats américains, dont certains de taille importante, ont dû cesser le processus d'allègement des mesures de confinement, voire revenir en arrière sur certains des allègements', note Aurel BGC. 'Il est ainsi possible que les statistiques hebdomadaires de demandes d'allocations-chômage se dégradent à nouveau. Cela pourrait contribuer à la remise en cause de l'optimisme des investisseurs sur la reprise de l'activité économique aux Etats-Unis', prévient-il. En attendant, on notera que l'Allemagne a généré un excédent commercial de 7,6 milliards d'euros en mai, à comparer à 3,4 milliards le mois précédent, grâce à une croissance de 9% des exportations, plus forte que celles importations (+3,5%). 'Si les exportations vers la zone euro semblent s'être redressées au moins jusqu'à un certain point, les livraisons vers les Etats-Unis ont jusqu'à présent échoué à se reprendre', précise-t-on chez Commerzbank. Sur le front des valeurs, SAP bondit de 8% à Francfort, après que l'éditeur de progiciels a annoncé des résultats supérieurs aux attentes, avec une activité commerciale s'étant progressivement améliorée au cours du deuxième trimestre. Barry Callebaut prend 4% à Zurich, salué pour un relèvement par le chocolatier de ses objectifs à moyen terme, à l'occasion de son point d'activité au titre des neuf premiers mois de son exercice 2019-20. bioMérieux recule par contre de près de 4% à Paris, dans le sillage d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'achat' à 'neutre' pour des raisons de valorisation, dans le sillage d'une préannonce du chiffre d'affaires semestriel 'assez conforme'.

