Europe: Bourses en ordre dispersé avec les PMI information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 11:26

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,4% à Londres, +0,3% à Francfort et +0,1% à Paris), après des indices PMI confortant le scénario d'un possible retour en récession de l'économie de la région.



L'indice PMI composite de l'activité globale de la zone euro s'est ainsi replié à 49,2 ce mois-ci en estimation flash -un plus bas de 18 mois-, contre 49,9 en juillet, s'installant en territoire de contraction pour le deuxième mois consécutif.



Pour Andrew Harker, économiste chez S&P Global, ces données mettent en évidence une contraction de l'économie de la zone euro au troisième trimestre, le reste de l'année 2022 s'annonçant 'difficile' pour les entreprises de la région.



'La poursuite de la baisse des PMI suggère qu'une récession au semestre d'hiver est de plus en plus probable', réagit Commerzbank, qui souligne qu'à 50,2, l'indice des services n'est plus que légèrement au-dessus du niveau qui indiquait habituellement une récession.



'Alors que les pressions sur les prix mondiaux se sont atténuées au cours des derniers mois, la flambée des prix du gaz en Europe et les fortes pressions sur les prix intérieurs maintiendront l'inflation à un niveau élevé', prévient-on en outre chez Capital Economics.



De son côté, l'expansion du secteur privé britannique ralentit encore en août, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global et du CIPS, qui s'établit à 50,9 en estimation flash, un plus bas de 18 mois, contre 52,1 le mois précédent.



Sur le front des valeurs, Alcon gagne près de 1% à Zurich au lendemain de l'annonce d'un accord pour l'acquisition d'Aerie Pharmaceuticals, transaction qui renforcera le groupe d'ophtalmologie dans le glaucome et la sécheresse oculaire.



BT Group prend près de 2% à Londres, l'examen lancé par le Ministère britannique du commerce et de l'industrie au sujet de la montée d'Altice au capital de l'opérateur télécoms historique du Royaume Uni, ayant finalement été classé sans suite.