Europe: Bourses en ordre dispersé après les PMI information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce mercredi (+0,2% à Londres, -0,4% à Francfort, -0,3% à Paris), dans l'expectative d'une série de données macroéconomiques prévues dans le courant de l'après-midi aux Etats-Unis.



Les marchés prendront en effet connaissance des résultats de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé -à deux jours de la parution du rapport officiel sur l'emploi-, ainsi que des indices PMI et ISM non manufacturiers, au titre du mois écoulé.



En attendant ces rendez-vous, l'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé de 52 en février à 53,7 en mars, un plus haut depuis 10 mois, signalant donc une accélération de la croissance de l'activité de la zone.



'Le risque de récession dans la région continue donc, pour l'heure, de s'éloigner', estime Joe Hayes, économiste à S&P Global, prévenant toutefois que 'les dernières données sur les prix soulignent la forte probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt'.



De son côté, le secteur britannique des services a poursuivi son récent redressement en mars : si l'indice S&P Global/CIPS s'est tassé à 52,9 le mois dernier, contre 53,5 en février, il est demeuré en territoire d'expansion de l'activité pour le deuxième mois consécutif.



Du côté des valeurs, AstraZeneca prend près de 2% à Londres, sur fond de succès d'une étude clinique de phase III associant ses molécules Imfinzi et Lynparza dans le traitement du cancer de l'ovaire, huitième cancer le plus fréquent chez les femmes.



Sodexo s'envole de 10% à Paris, le groupe de services ayant relevé certains objectifs annuels à l'occasion de la publication de résultats de premier semestre supérieurs aux attentes, et fait part d'un projet de scission de sa division services avantages et récompenses.