Europe: Bourses en ordre dispersé après le forum de Sintra information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 11:44

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent de façon contrastée ce jeudi (-0,3% à Londres, -0,1% à Francfort, mais +0,4% à Paris), alors que la politique monétaire dans les mois à venir demeure au coeur des préoccupations des investisseurs.



'Les banquiers centraux ont adopté un ton belliciste lors du forum de la BCE à Sintra cette semaine, suggérant que les taux n'ont pas encore culminé et que des réductions ne sont pas prévues avant un certain temps', souligne Capital Economics.



Ce dernier pointe toutefois des différences de ton, la BCE et la Banque d'Angleterre ayant semblé plus préoccupées par les spirales salaires-prix que la Fed, laissant penser que les taux en Europe resteront plus élevés plus longtemps qu'aux États-Unis.



Dans cette optique, les opérateurs devraient se montrer attentifs à une estimation préliminaire de l'inflation en Allemagne, qui paraitra en début d'après-midi, peu avant les derniers chiffres de la croissance économique aux Etats-Unis.



En attendant, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a continué de baisser en juin, dans l'ensemble de l'Union européenne (-1,1 point à 94,0) comme dans la seule zone euro (-1,1 point à 95,3), selon l'enquête mensuelle de Bruxelles.



Dans l'actualité des valeurs, H&M s'envole de 12% sur l'OMX grâce à une baisse moins marquée que prévu du bénéfice opérationnel trimestriel de la chaine de vêtements suédoise, grâce entre autres à l'accueil favorable réservé à ses collections d'été.



A Paris, Casino et Orpea se distinguent avec des plongeons respectifs de 31% et 13%, le distributeur alimentaire et la chaine d'Ehpads ayant fait part tous deux d'avancées dans des opérations de restructuration financière très dilutives pour leurs actionnaires.