Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses en ordre dispersé après le FOMC information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 11:44









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,4% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,7% à Paris), au lendemain de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) et après les données macroéconomiques de la matinée en Europe.



'Le FOMC a supprimé le biais de resserrement de sa déclaration, confirmant que les risques de croissance et d'inflation sont plus équilibrés', note Paul Mielczarski, head of global macro strategy chez Brandywine Global.



'Cependant, la Fed a également averti qu'elle avait besoin de plus de preuves selon lesquelles l'inflation se rapproche de 2% avant de pouvoir réduire les taux. Cette déclaration réduit les chances d'une réduction des taux en mars', prévient-il.



Avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre -le plus probablement un statu quo- attendue en milieu de séance, les opérateurs ont pris connaissance ce matin d'un indice PMI manufacturier du Royaume Uni en progression à 47 en janvier.



Concernant la zone euro, l'indice PMI manufacturier de S&P Global a grimpé à 46,6 en janvier, son plus haut niveau depuis dix mois, et signalant un ralentissement de la contraction du secteur pour un troisième mois consécutif.



'Malgré ces signes encourageants, la prudence reste de mise, car tant l'indice PMI que la majorité des sous-indices demeurent, pour l'heure, en territoire négatif', tempère Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Toujours dans la zone euro, le taux d'inflation annuel est estimé à 2,8% en janvier 2024, un taux en légère baisse après celui de 2,9% du mois précédent, et le taux de chômage s'est maintenu d'un mois sur l'autre à 6,4% en décembre.



Parmi les nombreux résultats d'entreprises de la matinée, les opérateurs saluent ceux de Deutsche Bank (+4%), Shell (+3%) et BT Group (+1%), mais sanctionnent ceux de Roche (-4%), ING et BNP Paribas (-9%) ainsi que Dassault Systèmes (-11%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.