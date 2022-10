Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en ordre dispersé après l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,4% à Londres et à Francfort, mais +0,4% à Paris) ce mardi, sur fond d'un piètre indice Ifo et d'une vague de résultats trimestriels diversement accueillis par les investisseurs.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne s'est tassé très légèrement à 84,3 points ce mois-ci, après 84,4 points en septembre, faisant dire à l'institut de recherche que 'l'économie allemande fait face à un hiver difficile'.



'Avec d'autres enquêtes conjoncturelles, nous pensons que l'Allemagne connaîtra la récession la plus profonde parmi les pays de la zone euro dans les mois à venir', commente-t-on chez Capital Economics.



'Malgré le risque évident de récession, il est peu probable que la BCE s'abstienne de hausses importantes des taux d'intérêt de 75 points de base en raison d'une inflation élevée', prévient-on chez Commerzbank.



Parmi les nombreuses publications trimestrielles de la matinée, les opérateurs saluent celles de l'éditeur de progiciels SAP (+3%) à Francfort, ainsi que de la banque UBS (+4%) et du fabricant de périphériques informatiques Logitech (+6%) à Zurich.



Ils sanctionnent par contre nettement celle de HSBC (-6%) à Londres, un bénéfice imposable supérieur aux attentes pour l'établissement financier au titre du troisième trimestre, s'accompagnant de l'annonce du départ de son directeur financier.





