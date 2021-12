Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce mercredi matin (+0,3% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,2% à Paris), se montrant hésitantes à poursuivre sur leur lancée favorable des deux dernières séances. 'En Allemagne, le nombre de nouvelles infections continue de baisser. Mais l'émergence de la variante Omicron menace déjà de nouveaux problèmes. Les experts s'attendent à ce qu'il domine bientôt la scène des infections en Europe', souligne Commerzbank. 'Les marchés se stabilisent après deux belles séances et restent encore dans une dynamique haussière', juge de son côté Kiplink, notant qu'aux dernières nouvelles, le variant Omicron ne serait pas plus dangereux que les précédents. 'Les opérateurs peuvent désormais se concentrer sur ce qui s'annonce comme le thème central des marchés l'an prochain ; la normalisation des politiques monétaires. A cet égard, les chiffres de l'inflation américaine sont attendus avec impatience', poursuit-il. Dans l'actualité des valeurs, Universal Music Group (UMG) recule de près de 2% à Amsterdam en dépit de l'annonce par Euronext de la prochaine entrée du numéro un mondial de la musique sur l'AEX, l'indice de référence de la Bourse néerlandaise. Umicore lâche 6% à Bruxelles, malgré l'annonce de la création d'une coentreprise avec Volkswagen devant permettre au géant automobile allemand de s'approvisionner en cellules de batteries pour véhicules électriques. Solvay perd près de 3%, UBS ayant dégradé sa recommandation sur l'action du groupe de chimie belge de 'neutre' à 'vente' et ramené son objectif de cours 107 à 93 euros, pointant notamment un manque de pouvoir de tarification. Nestlé gagne plus de 1% à Zurich après l'annonce par L'Oréal d'une opération stratégique consistant en un rachat par le groupe de cosmétiques, de 22,26 millions de ses propres actions, soit 4% de son capital, au groupe agroalimentaire suisse.

