Europe: Bourses en légère hausse dans l'attente de la Fed

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains modérés (+0,4% à Londres et à Paris, +0,2% à Francfort), à quelques heures du verdict de la Réserve fédérale américaine sur ses taux directeurs, à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC).



Du fait de ce rendez-vous, les opérateurs se sont montrés attentifs mardi aux chiffres de l'inflation pour novembre aux Etats-Unis, chiffres ressortis conformes aux attentes avec un taux annuel de 3,1% en données brutes et de 4% en données sous-jacentes.



'Compte tenu de ces tendances, il est peu probable que la Réserve fédérale relève à nouveau les taux d'intérêt. Cependant, une baisse des taux n'est pas non plus réaliste avant la mi-2024', réagissait Commerzbank.



Le consensus des économistes table dans l'ensemble sur un statu quo de la Fed sur ses taux directeurs ce soir, mais les investisseurs prévoient désormais des baisses de taux de plus de 100 points de base d'ici la fin de l'année prochaine, selon Olivier Dubs.



'Il sera important de voir dans quelle mesure le 'dot plot' et la conférence de presse du mercredi 13 décembre se prononceront sur le calendrier et l'ampleur de ces baisses potentielles', prévient ce gérant sénior chez J.P. Morgan Banque Privée.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la production industrielle de la zone euro a diminué de 0,7% en octobre 2023 par rapport au mois précédent, tandis que celle du Royaume-Uni s'est tassée de 0,8%.



Dans l'actualité des valeurs, les titres des groupes de chimie BASF (+4% à Francfort) et Arkema (+5% à Paris) ont le vent en poupe, soutenus tous deux par des relèvements de recommandation à 'achat' chez UBS.



Inditex gagne 1% à Madrid après la publication par le groupe textile, détenteur notamment de l'enseigne Zara, d'un résultat net en progression de près d'un tiers au titre des neuf premiers mois de son exercice.





