Europe: Bourses en légère hausse avant l'indice PCE

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagne un peu de terrain (+0,1% à Londres et à Paris, +0,4% à Francfort), à l'approche de la publication, en début d'après-midi, d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis majeur du point de vue de la politique monétaire de la Fed.



En marge des revenus et dépenses des ménages américains, doit en effet paraitre à 14h30 l'indice des prix PCE, pour lequel Jefferies anticipe une baisse du taux sous-jacent (hors alimentation et énergie) à +2,8% en rythme annuel pour janvier.



'L'indice PCE aujourd'hui devrait déterminer l'évolution à court terme du marché des obligations. Mais cela devrait avoir une influence négligeable sur le marché des actions', estime Christopher Dembik, chez Pictet AM.



'Les investisseurs en actions ne semblent plus vraiment trop se préoccuper de la trajectoire de l'inflation et de la politique monétaire américaine maintenant que la solidité de la micro-économie a été confirmée - via les très bons résultats trimestriels', explique-t-il.



En attendant ce rendez-vous, on notera que l'évolution du PIB de la France en volume pour le quatrième trimestre 2023 a été légèrement révisée à la hausse, à +0,1%, et que le taux d'inflation annuelle dans ce pays a été estimé en légère baisse à +2,9% en février.



Parmi les publications de résultats du jour en Europe, les opérateurs accueillent favorablement ceux d'International Airlines Group (+1% à Londres), à l'inverse de ceux d'AB InBev (-1% à Bruxelles), Adecco (-3% à Zurich) ou Beiersdorf (-3% à Francfort).





