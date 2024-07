Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses en légère baisse après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en légère baisse (-0,2% à Londres et à Paris, -0,1% à Francfort) après l'annonce des dernières données d'inflation dans la région, et alors que la saison des résultats s'engage sur le vieux continent.



Tandis que le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé en baisse de 0,1 point à 2,5% en juin par rapport à mai, celui du Royaume-Uni est resté stable d'un mois sur l'autre à 2%, soit l'objectif de la Banque d'Angleterre.



'Les consommateurs et les entreprises pourraient être plus confiants dans le fait que les pressions inflationnistes s'atténuent et que nous pourrions assister à des baisses de taux d'intérêt plus tôt que tard', réagit Mahmoud Alkudsi, stratège de marchés chez ADSS.



Selon lui, ces données pourraient amener la Banque d'Angleterre à envisager de réduire son taux directeur lors des prochaines réunions de son comité de politique monétaire en août et septembre, les chiffres de l'inflation sous-jacente devant jouer un rôle crucial.



'Cependant, les membres du comité préféreront probablement attendre de nouvelles données dans les mois à venir, cherchant une baisse plus rapide des chiffres de l'IPC sous-jacent avant de procéder à des baisses de taux', prévient le professionnel.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent les trimestriels d'ASML (-6% à Amsterdam) marqués par des perspectives jugées prudentes, alors qu'ils saluent ceux d'adidas (+3% à Francfort), accompagnés d'un relèvement d'objectifs annuels.



A Paris et à Milan, EssilorLuxottica abandonne 4% après l'annonce des acquisitions du groupe allemand de technologies médicales Heidelberg Engineering, ainsi que de la marque Supreme auprès du groupe d'habillement et accessoires VF Corporation.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.