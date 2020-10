Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en léger retrait malgré Wall Street Cercle Finance • 06/10/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Malgré la vigueur de Wall Street la veille (+1,7% sur le Dow Jones), les Bourses européennes cèdent du terrain ce mardi (-0,5% à Londres, -0,2% à Francfort, -0,3% à Paris), sur fond d'inquiétudes au sujet de l'évolution de la crise sanitaire. 'En Allemagne et en Italie, le risque d'une seconde vague d'infections au coronavirus s'accentue', souligne Commerzbank, ajoutant que 'l'incidence des infections demeure élevée aux Etats-Unis et au Brésil'. Seule donnée parue ce matin en Europe, les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de 4,5% en août, une progression supérieure au consensus qui était de 3%, après une augmentation de 3,3% en juillet. Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, cet après-midi, de la balance commerciale américaine pour le mois d'août, qui devrait ressortir en déficit de l'ordre de 66 milliards de dollars d'après l'estimation moyenne des économistes. 'Cet indicateur confirmera que le déséquilibre des échanges internationaux de marchandises reste un frein important à la croissance américaine au troisième trimestre', prévient-on à ce sujet chez Aurel BGC. Sur le front des valeurs, Puma lâche près de 3% à Francfort, après l'annonce par Kering de la cession, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés, d'environ 5,9% du capital du groupe d'articles de sport. Suez grimpe de plus de 4% à Paris, alors qu'Engie a accepté de céder, à Veolia, sa participation de 29,9% au capital du groupe de services aux collectivités pour un prix de 18 euros par action, payé immédiatement en numéraire. PostNL s'envole de 11% à Amsterdam, entouré à la suite d'un relèvement par l'opérateur postal de ses objectifs pour l'année 2020, citant une performance opérationnelle 'vigoureuse' au troisième trimestre.

