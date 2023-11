Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en léger retrait après les PMI information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine sur une note plutôt négative (stabilité à Londres, mais -0,2% à Francfort et -0,3% à Paris), après la parution en cours de matinée d'un indice PMI assez terne pour la zone euro.



En repli de 47,2 en septembre à 46,5 en octobre, l'indice PMI composite HCOB met en évidence une accélération de la contraction de l'activité du secteur privé, contraction à son rythme le plus fort depuis près de trois ans.



'Les indices PMI définitifs publiés aujourd'hui confirment les estimations préliminaires et sont conformes à notre prévision selon laquelle le PIB de la zone euro se contractera à nouveau au quatrième trimestre', réagit Capital Economics.



Ce dernier pointe cependant une atténuation des pressions sur les prix et estime que 'le marché du travail est en train de se détendre, ce qui, selon la BCE, est une condition essentielle à tout assouplissement de la politique monétaire'.



Les prochains jours s'annoncent relativement peu chargés en données macroéconomiques majeures, la plus notable étant une première estimation du PIB britannique pour le troisième trimestre, à paraître vendredi.



La semaine verra en outre se poursuivre la saison des résultats en Europe au titre du troisième trimestre, étant par exemple attendus ceux de groupes tels que Engie, UBS, Commerzbank, Airbus, adidas, DHL, ArcelorMittal et Henkel.



Pour l'heure, Ryanair grimpe de 5% à Dublin, la compagnie à bas prix ayant annoncé qu'elle allait mieux rémunérer ses actionnaires après avoir enregistré de 'solides' résultats sur son premier semestre clos fin septembre.



PostNL dévisse de 11% à Amsterdam, après l'annonce par le groupe postal qu'il s'attend à des indicateurs financiers clés à la borne basse de ses fourchettes-cibles pour l'ensemble de 2023, au vu de sa performance du troisième trimestre.





