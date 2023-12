Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en léger retrait à la suite de New York information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait ce jeudi (-0,2% à Londres et à Francfort, -0,1% à Paris), à l'image de Wall Street la veille (-0,4% sur le S&P500 en clôture) où l'optimisme au sujet de la politique monétaire tendait à faiblir.



'Les investisseurs anticipent une trajectoire légèrement plus agressive pour la Fed', souligne Deutsche Bank, notant ainsi un recul de leurs attentes pour une baisse de taux lors de la réunion du FOMC de mars prochain.



De ce côté-ci de l'Atlantique, après une diminution de 1,3% en septembre, la production de l'industrie allemande a baissé de 0,4% en octobre par rapport au mois précédent, soit son cinquième mois consécutif de repli.



'Cette baisse de la production suggère que l'industrie constituera à nouveau un frein à l'activité économique au quatrième trimestre et contribuera à faire basculer l'Allemagne dans la récession technique', réagit-on chez Capital Economics.



Côté valeurs, WPP perd près de 1% à Londres, sur fond de dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre du groupe de communication, avec un objectif de cours ramené de 1150 à 990 pence.



A Paris, les opérateurs délaissent Renault (-1%), le plan de transformation de son système industriel présenté par le constructeur automobile, avec l'objectif de réduire fortement ses coûts de fabrication, ne les convaincant pas.





