Europe: Bourses en hausses modestes après l'Ifo information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 11:57

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains modestes ce jeudi (+0,3% à Londres, +0,1% à Francfort et à Paris), sur fond de quelques statistiques plutôt bien accueillies sur le vieux continent, en particulier en provenance d'Allemagne.



Tandis que le climat des affaires est resté stable en France en août, au vu de l'indicateur de l'Insee qui s'est maintenu à 103, celui de l'Allemagne a mieux résisté que prévu, l'indice Ifo ne s'étant tassé que de 0,2 point à 88,5.



'Cependant, cet indicateur économique important pour l'économie allemande est déjà en territoire de récession', prévient Commerzbank qui 'plus que jamais, prévoit une récession au second semestre et au premier trimestre de l'année prochaine'.



'Les consommateurs et les entreprises sont touchés par la crise du gaz, d'autant plus que les consommateurs semblent avoir déjà dépensé leurs économies réalisées durant la crise sanitaire', explique la banque allemande.



Nouvelle plus encourageante, le PIB de l'Allemagne a finalement augmenté de 0,1% au deuxième trimestre 2022 par rapport au premier, selon Destatis qui avait annoncé une stagnation en estimation préliminaire fin juillet.



'Malgré des conditions difficiles au niveau mondiale, l'économie allemande a tenu bon au cours des deux premiers trimestres de 2022', commente Georg Thiel, président de l'office fédéral de la statistique, rappelant que le PIB s'était accru de 0,8% au premier trimestre.



Dans l'actualité des valeurs, CRH prend plus de 2% à Londres, après la publication par le groupe irlandais de matériaux de construction de résultats en amélioration au titre du premier semestre 2022, ainsi que d'une hausse de 4% de son dividende semestriel.



Novartis grappille près de 1% à Zurich, alors que le groupe pharmaceutique a fait part de son intention de séparer de Sandoz, sa division génériques et biosimilaires, en une nouvelle société autonome cotée en bourse, par le biais d'une scission à 100%.