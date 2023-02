Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: Bourses en hausses limitées après des statistiques information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - Si Londres parvient à gagner 0,4%, les autres Bourses européennes majeures affichent des gains plus timides (+0,1% à Francfort et à Paris) sur fond de nouvelles données macroéconomiques ternes parues dans le courant de la matinée.



'Après avoir résisté pendant la majeure partie de 2022, la production industrielle allemande s'est effondrée en décembre, ajoutant aux raisons de s'attendre à ce que l'économie tombe en récession', souligne-t-on ainsi chez Capital Economics.



En effet, la production industrielle de l'Allemagne en termes réels a chuté de 3,1% par rapport au mois précédent (après une hausse de 0,4% en novembre), dont un recul de 2,1% pour l'industrie manufacturière proprement-dite.



Autre statistique du jour, le déficit commercial de la France s'est creusé à plus de 14,9 milliards d'euros en décembre, traduisant à la fois un léger tassement des exportations de biens et surtout des importations en augmentation.



Dans l'actualité des valeurs, BP s'adjuge près de 4% à Londres, salué pour la publication de ses résultats annuels, accompagnés de l'annonce d'une augmentation de 10% de son dividende, 'au-dessus de la cible de 4% par an, ce qui est très rassurant', selon Oddo BHF.



Les opérateurs réservent aussi un accueil chaleureux aux résultats 2022 de BNP Paribas (+2% à Paris), la banque ayant fait part à cette occasion d'un programme de rachats d'actions de cinq milliards d'euros pour 2023, ainsi que d'un relèvement d'objectifs à horizon 2025.



Ils se montrent par contre bien moins enthousiasmés par les publications trimestrielles du brasseur danois Carlsberg (-2% sur l'OMX) et surtout du constructeur de centrales électriques allemand Siemens Energy (-4% à Francfort).