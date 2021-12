Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses en hausse légère à la suite de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 24/12/2021 à 11:23









(CercleFinance.com) - Alors que certaines places comme Francfort restent fermées en cette veille de Noël, celles ouvertes -pour une séance écourtée- avancent timidement (+0,4% à Londres, +0,1% à Paris) dans le sillage de Wall Street la veille (+0,5% sur le Dow Jones).



La Bourse de New York a profité d'une série de statistiques illustrant une certaine résilience de l'économie américaine, dont une hausse de 0,6% des dépenses de consommation des ménages et un bond de 2,5% des commandes de biens durables en novembre.



'Le sentiment a été soutenu par des données préliminaires de différentes études ayant montré que la variante Omicron du coronavirus en propagation rapide est moins susceptible de conduire à des hospitalisations', expliquait en outre Wells Fargo.



Dans l'actualité des valeurs, HSBC a annoncé jeudi l'acquisition en Inde de L&T Investment Management Limited (LTIM), pour la somme de 425 millions de dollars, opération qui va lui permettre de renforcer ses activités de gestion de fortune en Asie.



Reckitt Benckiser a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de la cession de sa marque de cosmétiques E45 au suédois Karo Pharma sur la base d'une valeur d'entreprise de 200 millions de livres (environ 240 millions d'euros).



EssilorLuxottica a fait part d'un accord prévoyant la cession des 142 magasins EyeWish aux Pays-Bas et des 35 magasins GrandOptical en Belgique, suite à ses engagements pris auprès de Bruxelles pour l'acquisition de GrandVision.





