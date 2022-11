Europe: bourses en hausse, inflation moins forte qu'attendu information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 11:35

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes profitent d'un léger souffle haussier, Paris gagnant 0,7% et devançant Londres et Francfort (+0,4%).



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'inflation en zone euro. Celle-ci atteint 10,0% en novembre 2022, contre 10,6% en octobre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, un niveau inférieur aux anticipations (10,4%).



Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, ce chiffre atteint 5%, un chiffre conforme aux attentes.



Les marchés sont désormais dans l'attente de la publication, vendredi, du rapport sur l'emploi américain.



Dans ce contexte, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine a prévu de s'exprimer sur les perspectives économiques, l'inflation et le marché du travail.



'Nous nous attendons à ce que Powell évoque une hausse de taux de 50 points de base à l'issue de la réunion du mois de décembre, tout en soulignant la perspective d'un taux terminal plus élevé qu'initialement prévu pour les Fed funds', indiquent Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez PIMCO.



En Chine, l'activité dans le secteur manufacturier chinois, mesurée par l'indice officiel PMI, a accéléré son repli en novembre, soulignant les difficultés rencontrées par l'économie chinoise sur fond de politique 'zéro Covid'.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier de la Chine s'est établi à 48 en novembre, contre 49,2 en octobre, selon les données du Bureau d'Etat des statistiques (BES) publiées mercredi.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca a annoncé mercredi qu'il avait conclu un accord portant sur la vente de son usine de West Chester (Ohio) à Resilience, un groupe technologique américain spécialisé dans la production de molécules complexes.



Au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal, la compagnie aérienne scandinave SAS enregistre une perte avant impôts de 1,7 milliard de couronnes suédoises (155 millions d'euros), contre -945 millions un an auparavant. Son chiffre d'affaires a pourtant presque doublé, atteignant 10,65 milliards de couronnes sur le trimestre écoulé, à comparer avec 5,67 milliards un an plus tôt.



H&M a prévenu mercredi qu'il prévoyait d'enregistrer une charge de restructuration d'un peu plus de 800 millions de couronnes suédoises (73,5 millions d'euros) dans ses comptes de quatrième trimestre au titre du programme de réductions de coûts qu'il a mis en oeuvre cette année.