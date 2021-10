Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en hausse en dépit de PMI contrastés information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent ce vendredi (+0,3% à Londres, +0,6% à Francfort, +1% à Paris), malgré la publication par IHS Markit d'indices PMI composites préliminaires évoluant de façon contrastée dans la région. Selon l'estimation flash d'IHS Markit, l'indice PMI composite de l'activité globale dans la zone euro passe de 56,2 en septembre à 54,3 en octobre, mettant en évidence un nouvel affaiblissement de la croissance de la zone. 'Les enquêtes PMI de la zone euro d'octobre suggèrent que les problèmes d'offre dans le secteur manufacturier s'aggravent, pesant sur la production et provoquant une intensification des pressions sur les prix', explique Capital Economics. En revanche, l'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni ressort à 56,8 en estimation flash, en hausse par rapport à 54,9 pour septembre : l'expansion du secteur privé accélère donc après quatre mois consécutifs de ralentissement. 'La reprise au Royaume Uni regagne de la vitesse en octobre, mais les pénuries d'approvisionnement pénalisent la croissance manufacturière et l'inflation des coûts atteint un nouveau record', tempère IHS Markit. Dans l'actualité des valeurs, Ericsson recule de 3% sur l'OMX après que la justice américaine a estimé que l'équipementier télécoms suédois a manqué à ses obligations prononcées dans le cadre d'un accord conclu fin 2019. La banque KBC (stable à Bruxelles) a annoncé avoir franchi une étape importante dans le retrait du marché irlandais avec la cession de la quasi-totalité de ses crédits et dépôts performants à Bank of Ireland. Siemens Energy (stable à Francfort) a indiqué que Voith va reprendre la part de 35% que détient Siemens Energy dans Voith Hydro, leur coentreprise de turbines et de générateurs pour les centrales hydroélectriques.

