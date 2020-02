Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en hausse dans le sillage de Wall Street Cercle Finance • 11/02/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain (+0,7% à Londres, +0,5% à Francfort et à Paris), dans le sillage de Wall Street la veille (+0,6% sur le Dow Jones) et en dépit d'une croissance nulle annoncée ce matin pour le Royaume Uni. 'Si les craintes autour de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale restent le sujet dominant du moment, le nombre de nouveaux contaminés a reculé avec 2.478 cas recensés lundi, contre 3.062 dimanche, mais plus de 1.000 décès', note Kiplink Finance. 'Les investisseurs se disent aussi qu'en cas d'aggravation de la situation, les banques centrales seront là pour en contrer les effets sur les économies. Bien que prudent, nous gardons confiance sur l'issue et le biais qu'adopteront les marchés à moyen terme', poursuit-il. Dans ce contexte, les marchés ne pâtissent pas de l'annonce d'une stagnation du PIB du Royaume Uni au quatrième trimestre 2019, selon la première estimation de l'Office National de Statistiques, après une croissance de 0,5% au troisième trimestre. 'Le quatrième trimestre se révèlera probablement le point bas', estime Capital Economics. 'Le redressement dans les enquêtes d'activité et le sentiment suggèrent que le premier trimestre sera bien meilleur'. Dans l'actualité des valeurs, TUI s'envole de 11% à Londres, le groupe de tourisme se disant optimiste pour son exercice 2019-20 avec des tendances de réservation notamment portées par les performances au Royaume Uni. Daimler avance de 0,6% à Francfort malgré l'annonce par le constructeur automobile d'une réduction drastique de son dividende, à 0,90 euro par action seulement, à l'occasion de la publication de ses comptes annuels. Moncler perd 1,4% à Milan, au lendemain de la publication par le fabricant de vêtements d'hiver d'un bénéfice net en hausse de 9% à 361,5 millions d'euros au titre de 2019, avec une marge d'EBITDA ajustée de 35,3%. Air Liquide gagne 1% à Paris, suite à la publication d'un résultat net part du groupe de 2,24 milliards d'euros en 2019, en hausse de 6,1%, et d'une marge opérationnelle de 17,3%, en amélioration de 90 points de base.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.