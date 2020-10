Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en hausse dans le sillage de New York Cercle Finance • 23/10/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Malgré la parution d'indices PMI peu encourageants sur le vieux continent, les Bourses européennes ont le vent en poupe (+1,1% à Londres, +0,6% à Francfort, +1% à Paris), dans le sillage de New York la veille (+0,5% sur le Dow Jones). 'Wall Street a terminé en hausse, soutenu par des résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu, à l'image de Tesla, AT&T, Coca-Cola et des statistiques satisfaisantes telles que les inscriptions au chômage et les ventes de logements existants', rappelle Kiplink Finance. L'indice PMI flash composite IHS Markit de la zone euro se replie pour un troisième mois consécutif en octobre, fléchissant de 50,4 en septembre à 49,4, et signale la première contraction du secteur privé depuis juin. 'Le risque d'une récession à double creux s'est accentué en octobre, la hausse des cas de Covid-19 observée récemment ayant fait chuter l'activité globale de la zone euro', estime Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. Pour le Royaume Uni, l'indice PMI composite est passé de 56,5 en septembre à 52,9 en octobre, mais les ventes de détail en volume ont augmenté de 1,5% en septembre, dépassant ainsi de 5,5% leur niveau d'avant la pandémie. 'Les ventes ont grimpé de 17,4% au troisième trimestre en séquentiel, de loin un record', souligne Capital Economics, prévenant toutefois qu'elles 'commenceront probablement à bégayer sur les tous prochains mois avec la fin du plan de congés et la remontée du chômage'. Parmi les publications de résultats du jour, les opérateurs saluent celles des constructeurs automobiles Daimler (+2% à Francfort) et Renault (+2% à Paris), et surtout celle de la banque Barclays (+6% à Londres). En revanche, la communauté financière sanctionne nettement les trimestriels dévoilés par le fabricant d'appareils électroménagers Electrolux (-3% à Stockholm) et la société d'ingénierie ABB (-3% à Zurich).

