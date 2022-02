Europe: Bourses en hausse dans le sillage de New York information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 11:55

(CercleFinance.com) - Dans le sillage de Wall Street la veille et des places asiatiques cette nuit, les Bourses européennes progressent ce mercredi (+0,8% à Londres, +0,5% à Francfort et à Paris), malgré la persistance des tensions inflationnistes dans la zone euro.



Le taux d'inflation annuel de la zone est en effet estimé à 5,1% en janvier 2022, en légère hausse donc après 5,0% en décembre 2021, selon une estimation rapide publiée dans la matinée par Eurostat, alors qu'il était attendu en repli.



'Les données sur l'inflation de janvier confirment notre point de vue selon lequel la Banque Centrale Européenne prévoira bientôt que l'inflation atteindra sa cible à moyen terme', réagit Capital Economics à ces chiffres.



'En conséquence, nous pensons que les décideurs mettront complètement fin aux achats nets d'actifs cette année et se prépareront à commencer à relever les taux d'intérêt au début de 2023, sinon plus tôt', poursuit le bureau d'analyse.



Sur le front des valeurs, Vodafone gagne 3% à Londres, l'opérateur télécoms faisant état d'un niveau de croissance 'solide' au titre de son troisième trimestre, ressorti en ligne avec ses prévisions, et se disant bien parti pour atteindre ses objectifs annuels.



De même, Novo Nordisk progresse de 3% sur l'OMX, le laboratoire pharmaceutique danois -et numéro un mondial des traitements du diabète- ayant dévoilé un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au titre des trois derniers mois de 2021.



Les opérateurs se montrent par contre moins enthousiasmés par les résultats publiés par la banque Santander (-1% à Madrid), le géant de la santé Novartis (-3% à Zurich) et surtout le gestionnaire de fortune Julius Baer (-5% à Zurich).