Europe : Bourses en hausse dans l'attente du FOMC

(CercleFinance.com) - Les places européennes avancent sensiblement ce mercredi (+1,1% à Londres et à Paris, +0,7% à Francfort), à l'approche de la conclusion, ce soir, de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Selon Tiffany Wilding, économiste en chef Amérique du Nord chez PIMCO, le FOMC devrait réaffirmer son intention de commencer à réduire le rythme mensuel de ses achats d'actifs 'plus tard cette année', réaffirmation qui devrait prendre la forme d'un 'préavis'. 'Nous nous attendons depuis longtemps à ce que le comité annonce sa décision de réduire progressivement ses achats d'émissions lors de la réunion de décembre, mais nous pensons qu'il y a de bonnes chances qu'il le fasse dès novembre', poursuit-elle. En attendant, les bourses européennes ont ouvert en hausse alors que 'les investisseurs devraient être rassurés par la capacité du géant immobilier chinois, Evergrande, très fragilisé financièrement, à honorer le paiement d'une ses obligations', selon Kiplink. Dans l'actualité des valeurs, HSBC grimpe de 3% à Londres sur fond de l'annonce par la banque du lancement de HSBC Ventures, un nouveau fonds de capital-risque dédié aux startups et aux entreprises connaissant une croissance rapide. Rio Tinto s'adjuge aussi 3%, aidé par des propos d'Oddo BHF qui adopte une opinion 'neutre' sur le titre du groupe minier anglo-australien, contre 'sous-performance' précédemment, malgré un objectif de cours ramené de 5800 à 5100 pence.

