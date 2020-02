Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en hausse avec le dossier sino-américain Cercle Finance • 06/02/2020 à 11:34









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à gagner du terrain ce jeudi (+0,2% à Londres, +0,6% à Francfort et Paris), sur fond de signaux rassurants dans le dossier des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. 'Le sentiment de marché favorable sur les marchés d'actions mondiaux se poursuivait ce matin avec l'annonce par la Chine de la réduction des droits de douane sur certains produits américains', explique Danske Bank. Après une baisse de 0,8% en novembre, les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 2,1% en décembre, données qui néanmoins 'doivent toujours être interprétées avec prudence en cette période de l'année', selon Commerzbank. 'Ce déclin significatif suggère que la production industrielle est susceptible de reculer encore au premier trimestre, surtout dans la mesure où l'épidémie de coronavirus en Chine constituera probablement un fardeau supplémentaire', prévient toutefois la banque allemande. Dans l'actualité des valeurs, Unicredit grimpe de 5,4% à Milan, suite à la publication par la banque d'une perte nette annuelle de 835 millions d'euros, à comparer à une perte de 1,1 milliard attendue selon Aurel BGC. Nokia prend 3,1% sur l'OMX, après la publication par l'équipementier télécoms d'un BPA non IFRS en hausse de 15% à 0,15 euro au titre des trois derniers mois de 2019, dépassant de deux cents l'estimation moyenne des analystes. ING avance de 1,8% à Amsterdam, malgré l'annonce d'un BPA annuel de 1,23 euro, manquant de cinq cents le consensus, mais accompagné d'un dividende de 0,69 euro par action (dont un acompte de 0,24 euro déjà payé en août). Les publications de résultats se montrent particulièrement fournies à Paris, où les opérateurs accueillent favorablement celles de Total (+1,8%), Sanofi (+2%), Société Générale (+1,5%) et surtout Publicis (+3,8%).

