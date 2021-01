Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en hausse avant l'emploi américain Cercle Finance • 08/01/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à progresser (stabilité à Londres, mais +0,3% à Paris et +0,7% à Francfort), dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois dernier. 'La recrudescence de l'épidémie de Covid-19 a obligé plusieurs Etats américains à durcir les mesures sanitaires de distanciation physique. Il en est résulté un nouveau coup de frein à l'activité et une nouvelle dégradation du marché du travail', prévient Aurel BGC. Ce dernier rappelle toutefois que si le cabinet ADP a annoncé une forte baisse des effectifs des entreprises, les enquêtes auprès des directeurs des achats n'ont indiqué qu'un ralentissement des créations d'emplois. En attendant, on notera que le taux de chômage de la zone euro était de 8,3% en novembre 2020, en baisse par rapport à 8,4% le mois précédent, et que celui de l'UE était de 7,5%, contre 7,6% en octobre. Toujours au mois de novembre, la production industrielle a augmenté de 0,9% en Allemagne par rapport au mois précédent, tandis qu'elle a diminué symétriquement en France, et que les dépenses des ménages français en biens ont plongé de 18,9%. Dans l'actualité des valeurs, Credit Suisse lâche 2% à Zurich, la banque prévoyant d'accroitre ses provisions pour le cas MBIA ainsi que celles liées à d'autres cas RMBS, ce qui fait qu'elle devrait enregistrer une perte nette au quatrième trimestre 2020. Marks & Spencer recule aussi de 2% à Londres, après l'annonce par la chaine de grands magasins d'un chiffre d'affaires de 2,77 milliards de livres au titre de son troisième trimestre comptable, en baisse de 8,4% en comparaison annuelle. A la Bourse de Paris, STMicroelectronics s'adjuge 3% après un CA du quatrième trimestre supérieur à sa dernière prévision, tandis que Sodexo s'adjuge près de 8% à la suite de son point d'activité du premier trimestre comptable.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.