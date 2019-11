Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en hausse avant des chiffres américains Cercle Finance • 27/11/2019 à 11:20









(CercleFinance.com) - L'optimisme prévaut sur les grandes places européennes (+0,5% à Londres et à Francfort, +0,2% à Paris), dans l'attente d'une série de données économiques américaines fournie cet après-midi, à la veille de Thanksgiving. Seront publiées une nouvelle estimation de la croissance du PIB pour le troisième trimestre -parue à 1,9% en première lecture-, ainsi que les commandes de biens durables et les revenus et dépenses des ménages pour octobre. 'L'investissement des entreprises a clairement été le 'maillon faible' de la croissance américaine ces derniers mois. Les entreprises ont sensiblement réduit leur taux d'investissement du fait de l'incertitude politique', note Aurel BGC. Le bureau d'études estime toutefois 'qu'avec l'approche de la fin d'année et un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, les entreprises américaines pourraient augmenter leurs investissements, dépenser une partie des budgets gelés'. De ce côté de l'Atlantique, on notera que la confiance des ménages dans la situation économique de la France augmente à nouveau en novembre, après deux mois de stabilité : à 106, l'indicateur synthétique gagne deux points. Sur le front des valeurs, Compass recule de 2,2% à Londres sur fond de propos de Liberum qui passe de 'achat' à 'conserver', estimant que le titre du groupe de restauration 'semble désormais pleinement valorisé'. A Paris, Pierre & Vacances prend 2,2% après la publication par le groupe de tourisme d'un résultat opérationnel courant annuel plus que triplé à 30,9 millions d'euros, supérieur aux 27 millions attendus par Oddo BHF.

