Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : Bourses en hausse après un démarrage terne Cercle Finance • 22/06/2020 à 11:37









(CercleFinance.com) - Après un début de séance du mauvais pied, les Bourses européennes se hissent dans le vert (+0,2% à Londres, +0,5% à Francfort et à Paris) alors que la pandémie de Covid-19 continue de figurer au premier rang des préoccupations. 'Le nombre de nouvelles infections a atteint un nouveau plus haut de plus de 180.000 dans le monde. Aux Etats-Unis, le nombre de cas s'est de nouveau accru au cours des deux dernières semaines', pointe ce matin Commerzbank. Ce dernier ajoute toutefois que l'épidémie récente de Covid-19 à Pékin semble avoir été contenue et qu'en Allemagne, une application visant à prévenir le coronavirus connait une acceptation élevée de la part de la population. Seules les ventes de logements anciens sont attendues cet après-midi aux Etats-Unis, mais les jours suivants verront aussi la parution, entre autres, d'une dernière estimation du PIB au premier trimestre, ainsi que des revenus et dépenses des ménages américains pour mai. En Europe, sont attendus les estimations préliminaires des indices PMI d'IHS Markit mardi, ainsi que les indices du climat des affaires en France (Insee) et en Allemagne (Ifo), le lendemain, au titre du mois de juin. Dans l'actualité des valeurs, Wirecard plonge de 35% à Francfort après l'annonce par le spécialiste des paiements électroniques qu'il existait une 'probabilité dominante' pour que le solde de 1,9 milliard d'euros déposé sur un compte en fidéicommis n'existe pas. ArcelorMittal gagne près de 1% et surperforme ainsi la tendance à Paris alors que le sidérurgiste envisagerait une cession d'actifs d'infrastructures au Canada pour aider à réduire sa dette nette, à en croire un article du Financial Times.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.